На Львовщине фура влетела в магазин: погибли четыре человека. Фото и видео

На Львовщине 3 сентября фура "Рено" врезалась в продуктовый магазин и перевернулась. В результате ДТП погибли четыре человека – мужчина, две женщины и несовершеннолетняя девушка.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП Львовской области. Авария случилась около 16:20 в городе Рудки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и врезался в магазин.

От полученных травм на месте погибли водитель фуры и две женщины. Еще одной жертвой стала несовершеннолетняя девушка – она умерла уже в больнице.

На месте работают следователи, они выясняют все детали происшествия. Также решается вопрос правовой квалификации.

Напомним, что 24 августа во Львовской области в крупном ДТП пострадали семь человек и трое погибли. Среди жертв был подросток 2005 года рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, спустя несколько дней на трассе вблизи поселка Брюховичи автомобиль Porsche 718 Boxter на скорости влетел в фуру. Тогда погиб 23-летний водитель легковушки.