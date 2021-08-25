На Львовщине произошло ДТП с возгоранием, погибли три человека, много пострадавших

Вечером 24 августа в Львовской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали шесть человек и трое погибли. Среди погибших один ребенок 2005 года рождения.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ДТП случилось 23:05 в селе Попели Дрогобычского района.

"На автодороге Т-14-15 Мостиска-Самбор-Борислав произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим возгоранием одного", – говорится в сообщении.

Среди пострадавших есть один подросток 2004 г.р. Всех раненых с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

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Для ликвидации пожара на последствий аварии было привлечено 12 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

Возле села Сокольники на Львовщине утром 17 августа в ДТП столкнулись автопоезд и два легковых автомобиля. В результате полученных в аварии травм на месте погибла пенсионерка, одного водителя госпитализировали.

На автодороге Сходница – Песочная во Львовской области 11 августа автомобиль Volkswagen Golf на скорости врезался в КамАЗ. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские врачи со Львова под руководством польского профессора Ярослава Шидловского вернули 6-летнему мальчику, пострадавшему в ДТП, возможность говорить и дышать самостоятельно. Для этого ребенку провели уникальную операцию на гортани.