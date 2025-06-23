На Львовщине авто влетело в забор: погибла женщина, еще два человека пострадали. Фото

В воскресенье, 22 июня, во Львовской области в результате столкновения автомобиля с деревом погибла женщина, еще двое пострадали. Правоохранители квалифицировали происшествие как нарушение правил безопасности дорожного движения.

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Авария произошла около 21:20 в селе Верхняя Яблонька Самборского района. Детали, по информации отдела коммуникации полиции Львовщины, сообщаются на сайте Нацполиции.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Volkswagen Passat B7, 41-летняя жительница области, не справилась с управлением и въехала в металлический забор.

От полученных травм на месте происшествия погибла пассажирка транспортного средства – 40-летняя жительница района. Водитель и еще одна пассажирка, 35-летняя жительница Самборщины, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По факту ДТП следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Винники на Львовщине 23-летний водитель Volkswagen сбил двух пешеходов – десятилетних девушек. Несовершеннолетние получили травмы и попали в больницу.

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