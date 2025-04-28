На Львовщине в ДТП погиб 12-летний мотоциклист: детали трагедии. Фото

В городе Винники, что примерно в 10 километров от Львова, в воскресенье, 27 апреля, 12-летний мальчик на мотоцикле столкнулся с легковым автомобилем Renault Megane. Вследствие ДТП ребенок погиб на месте.

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О трагедии сообщили пресс-служба полиции Львовщины и Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОВА. Авария произошла в 17:43 в Винниках Львовской территориальной громады по ул. Даниила Галицкого, 3

За рулем Renault Megane находился 18-летний парень, житель села Лисиничи Львовской территориальной громады.

Мотоциклом управлял житель города Винники 2012 года рождения.

Он двигался во встречном направлении и выполнял маневр поворота налево в разрешенном месте.

Вследствие ДТП водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте.

Следователи полиции возбудили дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Виновному грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, заявили в полиции.

Полицейские Львовщины также призвали мотоциклистов быть внимательными и соблюдать ПДД, ведь основными причинами ДТП при их участии является превышение скорости, нарушение правил маневрирования и "пьяное вождение".

Кроме того, садиться за руль мототранспорта можно только с 16 лет.

Мотоциклисты должны носить шлемы и другие средства защиты; перед выездом проверять исправность мотоцикла, в том числе тормозов и звуковых сигналов; предупреждать других участников движения о намерении совершить маневр; включать фары в темное время суток.

Буксировать мотоциклы, мопеды и скутеры запрещено, напомнили в полиции.

По данным Патрульной полиции, с 1 января по 31 марта 2025 года на подконтрольной территории Украины произошло 4825 ДТП с погибшими или травмированными (за аналогичный период 2024 года – 4528).

Вследствие этих аварий погибли 611 человек (за аналогичный период 2024 года – 595), еще 5 929 человек травмированы (за аналогичный период 2024 года – 5 740).

Как сообщал OBOZ.UA, 25 апреля в Бориславе на Львовщине столкнулись грузовик MAN с прицепом и рейсовый автобус с 30 пассажирами, в том числе 12 детьми. Вследствие аварии погибла 12-летняя девочка, еще три человека получили травмы.

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