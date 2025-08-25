На Львовщине 21-летний водитель сбил 14-летнюю девочку: ребенок в реанимации. Фото

На Львовщине вечером 24 августа произошло ДТП с пострадавшей. Водитель легковушки сбил 14-летнюю девочку, ее с телесными повреждениями госпитализировали в реанимацию.

21-летнему виновнику аварии может грозить ограничение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять авто на такой же срок. Подробности сообщили в полиции Львовской области.

Что известно

Авария во Львовском районе произошла около 21:20 24 августа на автодороге "Львов-Пустомыты-Меденичи".

В селе Малечковичи водитель автомобиля Skoda Fabia, 21-летний житель района, совершил наезд на пешехода, 14-летнюю жительницу Львовского района.

Ребенок получил травмы. Девочку доставили в реанимацию.

"По факту следователи отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия", – рассказали правоохранители региона.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Харькове авто со скоростью 140 км/ч влетело в троллейбус и маршрутку. В результате этого пострадали шесть пассажиров общественного транспорта, среди которых 16-летняя девушка.

Также травмы получили водитель и пассажир легковушки.

Виновник аварии, как установили правоохранители, находился за рулем в нетрезвом состоянии.

