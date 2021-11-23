На Кировоградщине скорая влетела в отбойник, водителя зажало в кабине. Фото
В Головановском районе на Кировоградщине 22 ноября в аварию попала карета скорой медицинской помощи. 53-летний водитель, которого зажало за рулем авто, получил травмы.
ДТП произошло около 20:35 в понедельник возле села Кринички Новоархангельской сельской территориальной громады. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Кировоградской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что водитель скорой не справился с управлением и въехал в отбойник. На опубликованных в сети кадрах видно, что передняя часть автомобиля сильно повреждена.
Мужчина за рулем транспортного средства оказался зажатым его конструкциями. Деблокировали травмированного водителя спасатели 31-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Новоархангельск.
На месте происшествия работали медики другой бригады скорой помощи, а также правоохранители.
Статистика Патрульной полиции Украины за январь-октябрь 2021 года свидетельствует, что на Кировоградщине в этот период произошло 2032 дорожно-транспортных происшествия.
В частности, 506 аварий на дорогах области были с погибшими и/или травмированными. Они унесли жизни 48 людей, 641 человек в них пострадал.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 1 ноября возле Новошевченково на Кировоградщине столкнулись легковушка и грузовик. В аварии погибли взрослый мужчина и трое детей.
В частности, жертвами ДТП стали тренер по каратэ Руслан Тодорашко, а также его воспитанники 11, 12 и 16 лет. Все они возвращались с проходившего в Виннице чемпионата.