На Кировоградщине скорая влетела в отбойник, водителя зажало в кабине. Фото

В Головановском районе на Кировоградщине 22 ноября в аварию попала карета скорой медицинской помощи. 53-летний водитель, которого зажало за рулем авто, получил травмы.

ДТП произошло около 20:35 в понедельник возле села Кринички Новоархангельской сельской территориальной громады. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Кировоградской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что водитель скорой не справился с управлением и въехал в отбойник. На опубликованных в сети кадрах видно, что передняя часть автомобиля сильно повреждена.

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Мужчина за рулем транспортного средства оказался зажатым его конструкциями. Деблокировали травмированного водителя спасатели 31-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Новоархангельск.

На месте происшествия работали медики другой бригады скорой помощи, а также правоохранители.

Статистика Патрульной полиции Украины за январь-октябрь 2021 года свидетельствует, что на Кировоградщине в этот период произошло 2032 дорожно-транспортных происшествия.

В частности, 506 аварий на дорогах области были с погибшими и/или травмированными. Они унесли жизни 48 людей, 641 человек в них пострадал.

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