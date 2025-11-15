На Кировоградщине мужчина заманил в ловушку и хладнокровно убил военного: детали и фото задержанного

На Кировоградщине ранее судимый мужчина заманил в ловушку и убил военнослужащего. Погибшего с огнестрельным ранением нашли в лесу.

Уже через сутки правоохранители задержали подозреваемого. Детали сообщил заместитель председателя Нацполиции – начальник криминальной полиции, генерал Андрей Небытов.

"Это не громкое политическое убийство, за каждым шагом раскрытия которого следит вся страна. Но, как и каждый раз, когда происходит преступление, полицейские сработали максимально быстро и профессионально", – говорится в сообщении.

Детали дела

Мать военного обратилась в полицию после того, как ее сын поехал купить старый ВАЗ и пропал без вести. Впоследствии его тело обнаружили в лесополосе на границе Кировоградской и Черкасской областей со смертельным огнестрельным ранением.

Выяснилось, что защитника, который пережил боевые действия, под предлогом продажи автомобиля выманил и убил ради денег 50-летний житель Кировоградщины с криминальным прошлым.

Мужчина уже привлекался к ответственности за незаконное хранение оружия, которое якобы носил "для самозащиты" еще в 2017 году. В конце концов, по словам Небытова, он применил его для разбойного нападения и убийства.

За сутки оперативникам уголовного розыска Кировоградской и Черкасской областей удалось установить и задержали подозреваемого в убийстве военного.

