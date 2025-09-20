На Кировоградщине мужчина стрелял в полицейских, есть раненые

В селе Песчаный Брод Кировоградской области мужчина открыл огонь по полицейским. Двое правоохранителей получили огнестрельные ранения.

Видео дня

Стрельба произошла около 16:00 субботы, 20 сентября, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. По состоянию на 18:00 поиски нападавшего продолжались.

Что известно о преступлении

Информация о стрельбе в Песчаном Броде Новоукраинского района поступила в участок в 16:03.

"Во время проверки документов у местного жителя он открыл огонь из неустановленного оружия в сторону полицейских", – установили копы.

Начальник сектора реагирования патрульной полиции получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник – ранение руки.

В регионе введено специальную полицейскую операцию, чтобы поймать злоумышленника.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 12 сентября в селе Подрясное Львовской области произошла стрельба в помещении офиса автосервиса. Погибли два человека.

– Правоохранители установили, что во время конфликта мужчина, который арендовал помещение, сначала застрелил арендодателя, а затем совершил самоубийство, произведя смертельный выстрел себе в грудь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!