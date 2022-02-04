На Киевщине прошли учения подразделений МВД: отрабатывали тактику ведения боевых действий. Фото и видео

В городе Припять Киевской области прошли учения подразделений Министерства внутренних дел Украины. Отрабатывалась тактика ведения боевых действий в урбанизированной местности.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. На учениях присутствовали руководящий состав МВД, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, послы иностранных государств и представители стран-партнеров (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Согласно легенде, Припять находится на линии столкновения с возможным противником. Подразделения ВСУ совместно с Нацгвардией выполняют боевые задания по обороне города.

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В частности, бойцы установили мобильные блокпосты и приступили к эвакуации "мирного населения".

"По состоянию на 4 февраля обстановка в районе г. Припять напряженная. Отдельные передовые группы противника смогли закрепиться и организовать неподготовленную оборону в господствующих зданиях. По данным разведки, противник понес значительные потери и не может эффективно удерживать занятые позиции", – говорится в легенде.

Участникам учений дали команду провести мероприятия с целью уничтожения противника на занятых им позициях, с чем они успешно справились.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Старичах Львовской области украинские военные осваивают американские гранатометы M141 Bunker Defeat Munition. Первый выпуск военнослужащих, овладевших этим оружием, уже состоялся, а сейчас подходит к концу обучения второй группы.