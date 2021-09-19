На Киевщине 19-летний студент умер после вакцинации от COVID-19. Все подробности трагедии

Студент третьего курса Украинского гуманитарного института Владимир Сало скончался после вакцинации от коронавируса. Предварительная причина смерти – сердечно-легочная недостаточность.

Об этом сообщает пресс-служба учебного учреждения. 13 сентября 19-летний парень сделал прививку от COVID-19, а к вечеру у него поднялась температура. Примерно в 20:15 начались судороги, спустя 20 минут пульс остановился.

"Предыдущая справка о причине смерти указывает "сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность". Окончательная причина будет известна только через месяц после завершения медицинских исследований", – сказано в сообщении.

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Похороны 19-летнего студента состоялись 16 сентября.

"Вове было 19 лет. Все отзываются о нем с неподдельным восторгом и любовью, он был сердцем любой компании, веселым, позитивным парнем. Учился на отлично, принимал активное участие в социально-культурной жизни вуза, в прошлом году баллотировался в члены Студенческого совета. В течение всего обучения работал репетитором английского языка. Любил читать, был очень любознательным человеком", – описали погибшего сотрудники института.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее после вакцинации препаратом Pfizer в Винницкой области умер 47-летний мужчина. Предварительно, медики заявили, что смерть не связана именно с прививкой.