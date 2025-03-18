На Ивано-Франковщине парень распространил в школьных чатах интимные фото девушек: как наказали его отца

В городе Калуш Ивано-Франковской области учащийся одного из местных лицеев распространил в сети фотографии интимного характера двух девушек. За это наказали его отца – мужчина должен заплатить штраф из-за действий своего сына.

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Об этом сообщает местное издание "Вікна". Суд установил, что малолетний калушанин 15 января 2025 в 10:00 распространил интимные фото девушек в Viber-группе и в Telegram-канале, участниками которых являются ученики лицея.

Протокол об административном правонарушении в отношении отца парня правоохранители составили 8 февраля. Эти материалы Калушский райотдел полиции передал в суд.

Его заседание состоялось 17 февраля – мужчину признать мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (уклонение от исполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию малолетнего ребенка).

Отец ученика признал свою вину и просил не наказывать его строго.

В итоге суд постановил наложить на мужчину штраф в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен. Также он должен уплатить 605,6 грн судебного сбора.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тернопольской области в течение июля-ноября 2024 года мужчина разослал фото своего члена 46 женщинам в Viber – и за это его наказали. Гражданина признали виновным, и, согласно решению суда, он получил год условно.

Также мы писали о случае, когда в Черновицкой области арестовали безработного жителя села Ржавинцы за многократную демонстрацию своих гениталий. Мужчина предстал без нижнего белья перед своей соседкой и ее несовершеннолетней внучкой, старостой села и правоохранителями, которые приехали на вызов из-за его непристойного поведения.

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