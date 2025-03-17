В Тернопольской области мужчина разослал интимные фото 46 женщинам в Viber: как его наказали

Необычное уголовное правонарушение было совершено в Тернопольской области в течение июля-ноября 2024 года. Мужчина разослал фото своего члена 46 женщинам в Viber и за это его наказали.

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Об этом говорится в едином реестре досудебных расследований. "Нарушителя" признали виновным, и по решению суда он получил год условно.

Отмечается, что летом 2024 года мужчина сделал три фотографии своего прутья и в течение нескольких месяцев отправлял их в Facebook и Viber.

В содеянном мужчина искренне раскаялся и пообещал в будущем подобного не повторять. Он просил учесть признание им своей вины, искреннее раскаяние, осознание неправомерности содеянного, намерение встать на путь исправления и просил его строго не наказывать. Свои действия он аргументировал тем, что поругался с девушкой.

Суд квалифицировал его действия по:

– ч. 1 ст. 301 УК Украины "Изготовление, хранение в целях распространения и распространения изображений порнографического характера";

– ч. 3 ст. 301 УК Украины "Изготовление, хранение в целях распространения и распространения изображений порнографического характера, совершенное повторно".

Обстоятельств, которые отягчали бы наказание обвиняемого, судом не было установлено.

Напомним, что в ноябре 2024 года в Черновицкой области арестован безработный житель села Ржавинцы Ярослав Л. за многократную демонстрацию своих гениталий. Мужчина предстал без нижнего белья перед своей соседкой и ее несовершеннолетней внучкой, старостой села и стражами порядка, которые приехали на вызов из-за его непристойного поведения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Залесецком лицее Вишневецкой общины в Тернопольской области учительница силой забирала у ученика телефон. Видео с инцидентом на уроке физики сняли учащиеся 8 класса. На педагогиню наложили дисциплинарное взыскание в виде выговора.

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