На Хмельнитчине в пожаре погиб двухлетний ребенок: появились детали трагедии. Фото

В Хмельницкой области в пожаре, вспыхнувшем в жилом доме, погибла девочка двух лет. Еще одного ребенка – пятимесячного младенца – спасли из огня.

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Трагедия произошла утром 22 января в селе Сивороги Каменец-Подольского района. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в регионе.

Отмечается, что спасатели, прибывшие на место происшествия для ликвидации огня, обнаружили в доме девочку 2022 года рождения без признаков жизни.

Кроме того, в доме был и младенец – пятимесячный мальчик, которого спас сосед, первым бросившийся на помощь. Ребенок был госпитализирован в Хмельницкую областную больницу.

Причины и обстоятельства пожара устанавливают правоохранительные органы. В то же время спасатели напомнили людям, что только соблюдение правил пожарной безопасности сможет сохранить жизнь и имущество от огня.

"Уважаемые граждане! В который раз предостерегаем вас неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в собственных домах. Не оставляйте детей без присмотра", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 января в жилом доме Никопольского района Днепропетровщины во время пожара погибли женщина и ее ребенок. Девочке было около двух лет.

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