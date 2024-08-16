На Хмельнитчине подросток напоил бездомную собаку алкоголем: дело направили в суд

В Хмельницкой области 15-летний парень напоил беспризорную собаку алкогольным напитком и снял свою выходку на видео. Административные материалы направлены в суд для привлечении подростка к ответственности согласно законодательству Украины.

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Об этом сообщила в Facebook Ювенальная полиция Хмельнитчины. 16 августа к правоохранителям с заявлением о жестоком обращении с животным обратилась руководительница ОО "Экозащита Староконстантинов" Оксана Журба.

Причиной стал видеоролик, активно распространяющийся в интернете. На нем зафиксировано, как несовершеннолетний поил пса алкоголем.

Сотрудники ювенальной инспекции провели профилактическую работу с юношей.

Журба рассказала "Суспільному", что "герою" видео всего 15 лет. Он не первый раз жестоко обращается с животными и дает им алкоголь.

"У меня есть аудиозаписи, их мне перебросили дети, которым он присылал. На той аудиозаписи 15-летний подросток говорил, мол, не умрет та собака, потому что мы уже поили собак и "Рево", и еще какими-то другими алкогольными напитками, и ничего с ними не было, напротив им нравилось", – рассказала экозащитница.

Инспекторы сектора ювенальной превенции не только нашли и провели беседу с несовершеннолетним, но и собрали все ответы на административные материалы для расследования инцидента.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне в Бучанском районе Киевской области 15-летний парень получил поражение током во время движения поезда, когда катался по железной дороге, находясь между вагонами. Пострадавшего с 40-процентным ожогом тела оперативно госпитализировали в больницу.

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