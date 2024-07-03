Поразило током: под Киевом подросток упал с поезда во время движения

В Бучанском районе Киевской области 15-летний парень получил поражение током во время движения поезда, когда катался по железной дороге, находясь между вагонами. Пострадавшего с ожогами оперативно госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства чрезвычайного происшествия установят следователи.

По словам правоохранителей, 1 июня, около 18:40, им поступило сообщение от очевидца о том, что в Буче с поезда упал 15-летний парень.

"Как предварительно установили следователи, подросток, игнорируя правила безопасности, залез между вагонами поезда, из-за чего получил поражение током и упал. Пострадавшего медики доставили в Ирпенскую больницу с ожогами – около 40% тела и ушибами", – уточнили в полиции.

Напомним, в Вишневом Киевской области в воскресенье, 14 апреля, пассажирский поезд сбил мужчину. От полученных травм потерпевший погиб на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Заворичи Киевской области пассажирский поезд сбил 13-летнюю девушку. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась на месте.

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