На Хмельнитчине на территории монастыря нашли мертвым военного ВСУ: экспертиза поставила точку в скандале
В Староконстантинове Хмельницкой области на территории Крестовоздвиженского мужского монастыря УПЦ МП 3 августа умер военнослужащий Вооруженных сил Украины. По официальной версии, причиной стало внезапное воспаление поджелудочной железы.
Пресс-служба областного Главного управления Национальной полиции сообщила о результатах экспертизы в понедельник, на следующий день после трагедии. При этом в ведомстве подчеркнули: информация об убийстве воина "не соответствует действительности".
Версии событий на территории монастыря
Правоохранительные органы не раскрыли никаких подробностей случившегося. В ведомстве рассказали лишь основные факты:
- 3 августа копы получили сообщение, что на улице Ивана Федорова на территории монастыря умер мужчина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и медики.
- Погибшему был 51 год. Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что причиной смерти стал острый панкреатит.
- В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 115 с пометкой "Естественная смерть".
- Информация из соцсетей об убийстве военнослужащего не является правдой.
Однако депутат местного городского совета Сергей Жмурко опубликовал Facebook-пост, обвинив наместника монастыря архимандрита Иоасафа (Горкавчука) в избиении мужчины. Мол, это произошло "во время совместного употребления алкоголя".
Параллельно с этим в сети распространяется видео потасовки с неизвестными, после которой один из мужчин падает на землю, а другой лишь оттягивает его дальше за руки (и оглядывается, возможно, ища свидетелей).
Отметим, что правоохранители эти кадры и их достоверность никак не прокомментировали.
После публикации официальной версии Жмурко возмутился и продолжил придерживаться своей первоначальной информации.
"Пили сначала, потом били военного, когда ему стало плохо, вовремя помощи не оказали. Эксперт дал заключение – смерть от панкреатита. Неадекватного и пьяного настоятеля монастыря и его монаха после взятия объяснений просто отпустили из полиции", – утверждает он.
По его данным, на теле погибшего есть следы избиения. Местный политик поинтересовался, почему правоохранители не привлекают настоятеля и монаха "к ответственности за избиение и неоказание вовремя медицинской помощи".
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