На химпредприятии Одесчины погрузчик задавил молодую женщину. Фото

В Одесской области на химическом предприятии погрузчик наехал на сотрудницу. От полученных травм женщина погибла.

Об этом сообщила "Думская". Отмечается, что трагический случай произошел в городе Теплодар. Вечером 4 августа на территории предприятия "Кемикалс Индастри" погрузчик наехал на заведующую лаборатории Ирину Ульянову.

30-летнюю женщину с множественными переломами в состоянии комы доставили в Беляевскую больницу. Медикам не удалось спасти жизнь молодой женщины, она умерла через несколько часов после госпитализации, не приходя в сознание.

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По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Предприятие "Кемикалс Индастри" основано в 2000 году. Оно занимается производством продукции санитарно-гигиенического типа.

На странице в Facebook близкие и знакомые выражают соболезнования по поводу гибели Ирины Ульяновой.

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