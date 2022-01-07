На Херсонщине женщина отрезала мужчине голову и половой орган: подробности жестокого убийства

50-летней жительнице села Великие Копани (Херсонская область) сообщили о подозрении в убийстве своего 38-летнего сожителя. Конфликт между парой возник вечером 3 января во время застолья, после чего произошла поножовщина.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры, женщина набросилась на жертву с ножом, нанеся ему более 100 ударов в туловище и голову. Кроме того, злоумышленница с помощью ножа и молотка фактически отделила голову от тела, а в конце отрезала мужчине половой орган.

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Утром следующего дня подозреваемая сообщила соседу, что ее сожитель умер. Кто вызвал на место происшествия полицию – не уточняется, однако когда прибыли копы, жительница села созналась в содеянном. Об этом рассказала пресс-служба Херсонского ГУ Нацполиции на официальном сайте.

50-летняя женщина заявила, что во время употребления спиртных напитков сожитель начал оскорблять и унижать ее, возникла потасовка. Злоумышленница схватила нож и нанесла потерпевшему многочисленные ранения. По ее словам, она осознала, что мужчина погиб, только утром.

Копы задержали ее, а Олешковская окружная прокуратура позже уведомила о подозрении по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет. Решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Донецкой области нашли мертвым военнослужащего ВСУ. В убийстве мужчины подозревают его сослуживца, который пытался выдать содеянное за суицид жертвы.