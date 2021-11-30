На Херсонщине под колесами поезда погиб патрульный: без отца остался маленький ребенок. Фото

В Херсонской области во вторник, 30 ноября, погиб патрульный полицейский Владислав Завистовский. Он попал под поезд, когда переходил железнодорожные пути.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Украины в Facebook. Старшему лейтенанту полиции было 22 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Предварительно установлено, что правоохранитель утром 30 ноября, по дороге на службу, переходил железнодорожные пути и попал под поезд. От полученных травм он погиб на месте.

Завистовский служил в патрульной полиции с 2019 года.

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В то же время двоюродная сестра погибшего в комментариях в соцсетях уточнила, что у него остался маленький ребенок.

"У Влада остался малыш и большая, теперь уже скорбящая, семья", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября в Херсонской области произошла такая же трагедия. Тогда 19-летний парень также погиб, попав под поезд.

Напомним, что ранее в больнице от огнестрельного ранения умер полицейский Черниговского районного управления полиции. Накануне во время охоты его по неосторожности подстрелил товарищ.