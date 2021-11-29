На Херсонщине поезд сбил 19-летнего парня: причиной смерти мог стать густой туман

В воскресенье, 28 ноября, на железнодорожной станции в Новой Каховке Херсонской области местный житель погиб под колесами поезда. Причиной трагедии могла стать плохая видимость из-за густого тумана.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Херсконской области. При опознании тела погибшего выяснилось, что молодому человеку было всего 19 лет.

Предварительно известно, что парень переходил колеи в неустановленном месте поблизости с бывшим мясокомбинатом. Темное время суток – инцидент произошел около 4:00 утра – и погодные условия не позволили вовремя заметить приближение состава.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" УК Украины. Следствие продолжается.

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