На Херсонщине мужчина застрелил жену и сам сдался полиции: детали трагедии

В поселке Белозерка Херсонского района 58-летний мужчина смертельно ранил свою жену из ружья и сразу сообщил об этом в полицию. Правоохранители задержали его на месте происшествия.

Видео дня

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Между супругами возникла ссора, во время которой мужчина произвел выстрел из гладкоствольного ружья. После этого он обратился к соседям с просьбой помочь вызвать полицию. Вместе с ними от вернулся в дом, где было обнаружено тело женщины.

Во время осмотра места происшествия правоохранители зафиксировали огнестрельное ранение в области левой ключицы у погибшей. В помещении также изъяли ружье 16-го калибра, гильзу и другие вещественные доказательства, которые направлены на экспертные исследования.

Тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Самого подозреваемого задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!