На Херсонщине 16-летняя девушка пыталась поджечь сигарету от кипятильника и получила сильные ожоги

В Херсонской области несовершеннолетняя получила сильные ожоги лица, пытаясь подкурить сигарету. 16-летняя девушка решила использовать для этого включенный в электросеть кипятильник.

Об инциденте сообщил один из местных Telegram-каналов. Уточняется, что все произошло в селе Свитанок (Жовтневое) Голопристанского района недалеко от областного центра.

Когда девушка-подросток поднесла свою сигарету к кипятильнику, произошла сильная вспышка.

По данным сети, ожоги пришлись на левую часть лица несовершеннолетней. Пострадавшей пришлось обращаться за медицинской помощью.

"Хорошо хоть глаз не выжгла", – подытожили свое сообщение авторы Telegram-канала.

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Напомним, что в начале сентября в Мариуполе на Донетчине трехлетняя девочка получила ожоги, играя со спичками в своем доме. Малышка подожгла на себе одежду, пока взрослые оставили ее без присмотра.

А в Одесской области трое детей, младшему из которых полтора года, а старшему – два, получили тяжелые ожоги в результате возгорания бензина в печи. Играя в летней кухне, они опрокинули бутылку с горючей жидкостью, а отец, не заметив этого, начал подбрасывать дрова.

Как писал OBOZREVATEL, ученые из Королевского колледжа Лондона подсчитали, что риск некурящего человека, живущего с курильщиком, заболеть раком ротовой полости на 51% выше, чем у человека, в доме которого не курят.