На Харьковщине ЗАЗ столкнулся с автобусом, машина превратилась в груду металлолома. Фото

В пятницу, 21 января, в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ЗАЗ и рейсового автобуса МАN. В результате аварии пострадали два человека.

Происшествие случилось утром, около 7:50, на трассе Мерефа-Лозова-Павлоград возле села Тимченки Чугуевского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, водитель автомобиля ЗАЗ допустил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом МАN, двигавшимся по маршруту Харьков-Беспаловка. Во время ДТП в автобусе находились 25 пассажиров и водитель, среди них пострадавших нет.

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В то же время результате аварии травмы разной степени тяжести получили 41-летний водитель транспортного средства ЗАЗ и его 44-летний пассажир. Обоих пострадавших госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Сведения о ДТП внесли в Единый учет заявлений и уведомлений отдела полиции №2 Чугуевского райуправления полиции. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства аварии, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в селе Терновая Чугуевского района Харьковской области произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов. 40-летний водитель автобуса БАЗ не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автобусом ПАЗ.

Также рейсовый автобус марки MAN в Одессе врезался в здание салона Harley-Davidson Odessa, зацепив четыре автомобиля и дерево. Водителя забрала скорая, а вскоре стало известно, что он умер.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Харьковом в селе Черкасская Лозовая произошла страшная авария, унесшая жизни 29-летней Яны и 31-летнего Александра Деревянко. и Вместе с родителями в машине находились трехлетние двойняшки Денис и Юля. В настоящее время врачи борются за жизнь маленьких сирот – мальчик до сих пор в коме, а девочку уже продолжат лечить в харьковской больнице №17.

Стоит отметить, что за ноябрь в Украине ДТП чаще происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости - 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий случилось из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 в связи с нарушение правила проезда перекреста. Также 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно. В столице за месяц в дорожно-транспортных происшествиях погибло 12 человек.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!