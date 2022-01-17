Безнаказанный водитель убил супругов и покалечил 3-летних детей: новые детали ДТП под Харьковом

Под Харьковом в селе Черкасская Лозовая произошла страшная авария, которая унесла жизни 29-летней Яны и 31-летнего Александра Деревянко. Вместе с родителями в машине находились трехлетние двойняшки Денис и Юля. Сейчас врачи борются за жизнь маленьких сирот – мальчик до сих пор в коме, а девочку уже продолжат лечить в харьковской больнице №17.

Детям предстоит серьезная реабилитация, в том числе и психологическая. Неравнодушные украинцы уже присоединились к сбору средств.

Подробнее об этой истории читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла утром 12 января. Александр, который работал таксистом, на Toyota Camry вез детей и жену в детский садик №78. Яна работала там деловодом, поэтому всегда была рядом с малышами.

Семья ехала по Окружной дороге, когда внезапно на встречную полосу выскочил KIA Optima и врезался в автомобиль. От удара машину Александра отбросило на отбойник, мужчина скончался вместе с супругой на месте. Водитель "корейца" тоже погиб.

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Дети получили тяжелые травмы. У Юли сотрясение мозга и переломы тазобедренных костей, ей вставили специальные спицы. А вот Денис до сих пор не приходил в сознание, мальчик находится в медикаментозной коме.

"У него была открытая черепно-мозговая травма, врачам пришлось удалить селезенку и зашивать печень. Юля все время плачет, ей очень больно. Она зовет маму, папу и Деню", – рассказала OBOZREVATEL Анна, сестра погибшего Александра.

Родители Дениса и Юли познакомились еще лет десять назад и с тех пор все время были вместе.

"Яна была сестрой моей одногруппницы. Мы часто ходили друг к другу в гости и познакомили Сашу и Яну. Они очень любили друг друга, Саша буквально на руках Яну носил, а она заботилась о муже", – вспоминает Анна.

Яна и Александр часто собирались с друзьями, организовывали пикники или устраивали представления. Женщина часто публиковала в соцсетях соответствующие фото.

После смерти супружеской пары судьбой детей будут заниматься их бабушки, они оформят опекунство над Юлей и Денисом. Родственники говорят, что детям понадобится серьезная психологическая помощь, медицинская реабилитация, а также услуги юриста.

Многие украинцы, узнав о трагедии, уже начали финансово помогать этой семье. Любой желающий может присоединиться к сбору средств, перечислив их на карточку дедушки Юли и Дениса:

5168 7573 8090 1605 – Деревянко Владимир.

Водитель, устроивший ДТП, – 34-летний Андрей Л. Мужчина ранее уже попадался на глаза правоохранителям, еще минувшей осенью на него было составлено три протокола по ст. 13 КУоАП (управление транспортом лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения). Правда, его вождение так ни разу и не рассматривалось в суде.

А в областной прокуратуре Харькова рассказали, что всего за этим водителем было зарегистрировано девять нарушений. Среди них – превышение скорости, выезд на встречную полосу и вождение автомобиля без документов. Последний протокол на мужчину был составлен по ч. 1 ст. 44 КУоАП (производство, хранение, приобретение, перевозка наркотиков без цели сбыта).

К сожалению, статистика смертельных ДТП в Украине не снижается. Из-за нарушений безответственных водителей все чаще лишаются жизней не только взрослые граждане, но и маленькие дети. Лишь с начала минувшего года на дорогах нашей страны в авариях погибли около 3 000 человек, еще более 27 000 получили травмы.