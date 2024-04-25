На Харьковщине задержали дельцов в погонах: пытались выманить у потенциального коллаборанта $100 тыс. Фото

В Харьковской области разоблачили дельцов в погонах, которые пытались потребовать $100 000 у людей, проверявшихся на причастность к коллаборационной деятельности. Теперь страж порядка, который был замешан в этом деле, предстанет перед судом.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. "На Харьковщине работники ДБР при содействии руководства НПУ завершили расследование в отношении чиновника одного из районных управлений правоохранительного органа региона и его сообщника – бывшего коллегу, которые пытались заработать на людях, проходивших по делу о коллаборационной деятельности.

Злоумышленники выяснили, что один из их старых знакомых проверяется другим правоохранительным органом на причастность к коллаборации. Они устроили с ним встречу и предложили свою помощь в закрытии уголовного производства и, соответственно, избегании уголовной ответственности. За свои услуги преступники требовали $100 000 и обещали помочь не только ему, но и двум соучастникам этого уголовного дела.

"Для того чтобы склонить мужчин к предоставлению взятки, они даже распечатали выписку из Единого реестра досудебных расследований и рассказали, что в рамках указанного уголовного производства уже происходят процессуальные действия, осуществляется сбор доказательств и скоро им сообщат о подозрениях", – отметили в ГБР.

После переговоров правоохранители согласились уменьшить сумму до $70 000, но отметили, что большая часть должна быть передана их коллегам, руководящим расследованием.

Однако на самом деле они не собирались совершать какие-либо действия, а просто пытались обогатиться за счет мужчин, поскольку они знали, что производство будет закрыто из-за отсутствия оснований для уголовного обвинения.

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