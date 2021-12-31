На Харьковщине водитель авто сбил человека и сбежал с места ДТП. Фото

В Харьковской области накануне Нового года произошла смертельная авария на трассе "Киев – Харьков-Довжанский". Водитель наехал на пешехода и скрылся с места трагедии.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области. Инцидент произошел вечером четверга, 30 декабря, примерно после восьми часов вечера.

Личность погибшего удалось оперативно установить, это 41-летний мужчина, он был жителем поселка Песочин. Его тело обнаружили на трассе вблизи заправки. Она расположена возле поворота в село Рай-Оленевка Харьковского района.

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В то же время, как отметили в пресс-службе полиции, остановить личность водителя-нарушителя пока не удалось. Кроме того, сейчас не известно и марку автомобиля, на котором он совершил смертельную аварию. В настоящее время правоохранители устанавливают личность злоумышленника и разыскивают свидетелей.

По факту смертельной аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику при доказательстве его вины грозит от трех до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такового.

Следует отметить, что за ноябрь в Украине ДТП чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий произошло из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 в связи с нарушением правила проезда перекрестка. Также 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно. В столице за месяц в дорожно-транспортных происшествиях погибли 12 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бориспольском шоссе в Киевской области в пятницу, 31 декабря, гололедица спровоцировала масштабное ДТП. Информация о пострадавших не поступала.