На Харьковщине в результате взрыва погиб 10-летний мальчик: появились детали трагедии

В поселке Коротич Харьковского района погиб 10-летний мальчик в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета. Тело ребенка обнаружили родители.

Видео дня

На месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Трагедия в Харьковской области: погиб 10-летний мальчик от взрыва неизвестного взрывоопасного предмета в одном из частных домов", – говорится в сообщении.

По информации полиции Харьковской области, инцидент произошел ночью по месту жительства 10-летнего мальчика, получившего несовместимые с жизнью травмы. Туда выехали работники следственно-оперативной группы, специалисты по взрывотехнической службе и криминалистической лаборатории.

"Установлено, что ночью родители очнулись от звука взрыва в комнате сына и обнаружили ребенка без признаков жизни", – отметили в полиции.

При обследовании места происшествия предварительно установлено, что сдетонировал взрыватель А670 к снарядам.

Следователи возбудили уголовное производство по факту гибели ребенка в Харьковском районе с примечанием "несчастный случай". Правоохранители устанавливают происхождение боеприпасов. Досудебное расследование продолжается.

Издание "Думка" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах Харьковщины сообщило, что 7 февраля, в 00:07 в поселке Коротич Песочинской ОТГ произошел взрыв в одном из частных домов.

По предварительным данным, взорвалась граната. В результате погиб мальчик 2014 года рождения, тело которого нашли родители в доме. Ребенок получил смертельные ранения головы.

Песочинский поселковый голова Олег Чернобай в комментарии "Суспільне Харків" сказал, что ребенок погиб у себя дома. Общество оказывает помощь семье с организацией захоронения. Правоохранители устанавливают все детали.

Спасатели призвали соблюдать правила минной безопасности:

Нельзя трогать подозрительные предметы.

В случае обнаружения нужно указать место находки и отойти на безопасное расстояние.

Немедленно звоните по телефону на "101" или "102".

Как сообщал OBOZ.UA, двое парней из Днепропетровской области по заказу спецслужб РФ готовили террористический акт в центре Житомира. Они заложили взрывчатку в мягкой игрушке и еще в нескольких вещах, которые оставили в квартире в центре города. 19-летним злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!