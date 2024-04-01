На Харьковщине в результате сжигания сухой травы погибла женщина: в ГСЧС предостерегли от подобных действий

На Харьковщине 1 апреля в селе Крысино Богодуховского района погибла женщина, которая сжигала сухостой на открытой местности. Жительнице было около 60 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области. На сайте ведомства отмечается, что пожар произошел на окраине населенного пункта около 12:30 понедельника.

Когда к месту происшествия прибыли спасатели, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Во время работы в очаге пожара огнеборцы обнаружили тело погибшей женщины около 60 лет.

Соседи рассказали, что украинка сама убирала сухую траву и сжигала ее. Возможно, в какой-то момент женщине стало плохо, она потеряла сознание и упала в огонь.

В ГСЧС напомнили, что выжигание сухой травы не только вредит окружающей среде, но и может угрожать жизни людей.

Поджог сухостоя – это административное нарушение, за который можно получить штраф от 3060 до 6120 гривен.

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