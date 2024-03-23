Во Львовской области вспыхнула деревянная церковь – памятник архитектуры национального значения. Фото и видео

Во Львовской области 23 марта вспыхнул мощный пожар в деревянной церкви. Старинный храм в селе Сможе Стрыйского района включен в список памятников архитектуры национального значения.

Спасателям удалось локализовать, а впоследствии и полностью потушить огонь, однако в результате пожара сооружение получило значительные разрушения. Подробности раскрыли в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Сегодня спасатели ликвидировали пожар в деревянной церкви в селе Сможе, что на Львовщине. На момент прибытия пламя охватило большую часть деревянного здания. Существовала угроза перебрасывания возгорания на рядом расположенную деревянную двухъярусную колокольню. Во время ликвидации произошел обвал куполов церкви. Пожар был ликвидирован в 12:37", – говорится в сообщении.

Горела Церковь Святого Архангела Михаила, совместно используемая верующими УГКЦ и ВЦУ.

"В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства и причина возникновения пожара устанавливаются", – добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области российский дрон попал в объект энергоинфраструктуры. Произошло это в пятницу, 22 марта, во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину.

На объекте в Стрыйском районе вспыхнул пожар, есть повреждения, однако обошлось без пострадавших.

А в Золочевском районе области вспыхнул пожар в лесном массиве. Предварительно, возгорание возникло от падения обломков "Шахеда", сбитого силами ПВО.