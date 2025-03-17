На Харьковщине в пожаре погибли три человека, среди жертв – 10-летний ребенок: появились детали трагедии. Фото

Ночью 17 марта в Харьковской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли три человека. Среди жертв – 10-летняя девочка.

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Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области. Еще один мальчик, 14 лет, чудом спасся, и у него острая реакция на стресс.

"17 марта в 00:26 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в частном домовладении в селе Новомихайловка Сахновщинской общины Берестинского района. По вызову сразу выехало 2 отделения Службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия огнеборцев пожар охватил всю площадь жилья, которая составляла 50 м кв.", – говорится в сообщении.

В доме спасатели обнаружили тела трех человек: 46-летнего мужчины, 41-летней женщины и 10-летней девочки.

Пожарным удалось локализовать огонь в 01.10 и ликвидировать пожар полностью в 05.50. К тушению были привлечены 11 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, 13 марта в Белой Церкви Киевской области произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Во время тушения огня работники ГСЧС спасли семь человек, среди которых был один ребенок. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 марта, в Фастовском районе Киевской области возгорание травяного настила привело к трагедии. Во время тушения огня пожарные обнаружили тело пожилой женщины. Спасатели оперативно потушили пожар на площади 0,02 га.

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