В Киевской области пожар в поле унес жизнь женщины. Подробности трагедии и фото

В Фастовском районе Киевской области в пятницу, 7 марта, возгорание травяного настила привело к трагедии. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело пожилой женщины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

"Горение травяного настила и камыша, вызванные резким потеплением и подкрепленные человеческой халатностью, сказывается… Только на Фастовщине зафиксировано два несчастных случая… В селе Дорогинка во время тушения пожара травяного настила, возле забора собственного дома, работниками местной пожарной охраны села была обнаружена погибшая женщина, 1941 года рождения", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что спасатели оперативно потушили пожар на площади 0,02 га.

Кроме того, в селе Мостище в результате возгорания тростника пострадал мужчина, 1950 года рождения. Он госпитализирован в Киевский ожоговый центр. Пожар был ликвидирован в 14:51 на площади 0,2 га. На месте работало 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева в четверг, 6 марта, произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли женщину и ее котика.

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