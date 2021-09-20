На Харьковщине произошел мощный пожар в школе, огонь уничтожил спортзал. Фото и видео

Вечером 19 сентября в городе Чугуев на Харьковщине загорелся спортзал школы №2, что привело к сильному пожару. Огонь мгновенно уничтожил крышу и деревянное перекрытие помещения.

Чрезвычайное происшествие случилось около 19:28 в воскресенье, сообщили в ГУ ГСЧС в области. Из-за него школьники теперь будут учиться дистанционно, или же их временно переведут в другие учебные заведения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в Чугуевской ООШ №2 горели деревянные конструкции крыши и перекрытие над помещением спортзала. Огонь быстро распространялся и задел другие части двухэтажного здания.

Видео дня

Над ликвидацией ЧП работало 12 единиц пожарно-спасательной техники и 50 спасателей с личного состава ГСЧС. Общая площадь пожара составила около 500 кв. м.

Его локализовали в 22:02, а полностью ликвидировали в 06:30 понедельника. Предварительно, причиной могло стать короткое замыкание электропроводки.

Представитель ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко уточнил, что в выходной на территории школы находился только сторож. Травмированных в результате ЧП нет.

Со своей стороны мэр Чугуева Галина Минаева подчеркнула, что с 20 сентября ученики этой школы будут учиться дистанционно.

"Спортзал и частично учебный корпус задело. В зависимости от площади выгоревшего будем определять. Возможно, переведем в другие школы. Сегодня рано говорить", – отметила она в комментарии изданию "Суспільне".

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября в поселке Печенеги на Харьковщине сгорел домик на одной из бах отдыха. Предварительно, это стало следствием замыкания электропроводки, во время пожара пострадали два человека.