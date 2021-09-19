Под Харьковом произошел пожар на базе отдыха, есть пострадавшие. Фото

На одной из баз отдыха Харьковской области произошел пожар. В результате инцидента пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Предварительной причиной возгорания домика, который находится в поселке Печенеги, стало замыкание электропроводки.

Когда произошло возгорание, в доме находились 10 человек. Двое из них – 43-летний мужчина и 35-летняя женщина – получили травмы и ожоги средней тяжести.

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Пострадавших доставили в больницу. Остальные отдыхающие от медицинской помощи и дачи объяснений отказались.

Следователи Чугуевского районного управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 270 УК Украины – "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви спасатели помогли выбраться из горящего дома 56-летней местной жительнице. Пожар возник из-за того, что женщина курила в постели, а непотушенные окурки бросала на пол.