На Харьковщине полицейские задержали голого мужчину с наркотиками. Фото и видео

В Харьковской области сотрудники полиции задержали голого мужчину с пачкой от сигарет, в которой находились наркотики. Поскольку задержанный был в неадекватном состоянии, его доставили в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Харьковской области. Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 7 августа, в городе Волчанск. В сети опубликовали видео с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Сотрудники патрульной полиции выехала на вызов 22-летней жительницы города, которая сообщила, что неизвестный мужчина находится полностью обнаженным на детской площадке, ведет себя неадекватно и провоцирует конфликт.

Видео дня

На месте полицейские обнаружили 35-летнего "тарзана", который говорил глупости и нецензурно ругался. Он был без одежды, но имел при себе пачку сигарет, которую в ходе общения с копами случайно выронил. В пачке оказался зип-пакет с веществом синего цвета. Следственно-оперативная группа, которая также прибыла по адресу, изъяла наркотики у нарушителя.

Из-за неадекватного состояния мужчины полицейские были вынуждены вызвать бригаду скорой помощи и вместе с медиками доставили его в больницу.

Момент задержания нарушителя попал на видео. Как видно из кадров, полицейские применили перечный баллончик, но это не остановило неадеквата. Он затеял драку с патрульными, и правоохранители повалили нарушителя на землю и надели ему наручники.

Сведения по факту выявленного наркотического вещества внесли в Единый реестр досудебных расследований (по ч. 1 ст. 309 ККУ: Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

По этой статье нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Внимание! Ненормативная лексика. 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, на Волыни суд оштрафовал мужчину, который голым пришел в церковь.

А в Днепре жители сняли голого мужчину, который катался по земле неподалеку от исполкома.