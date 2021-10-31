На Харьковщине поезд протаранил авто, водитель которого пыталась 'проскочить' переезд. Фото

В субботу, 30 октября, в селе Максимовка в Богодуховском районе Харьковской области на улице Железнодорожной произошла авария с машиной и пассажирским поездом. Состав около 13:55 протаранил автомобиль Mitsubishi Pajero.

Известно, что за рулем внедорожника была женщина 1958 года рождения. Она выехала на железнодорожный переезд, несмотря на то, что был включен запрещающий проезд сигнал светофора, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

Не остановил водителя и предупреждающий звуковой сигнал. В результате поезд, который следовал по маршруту Лисичанск – Ужгород и отправлялся со станции "Максимовка", врезался в автомобиль. Удар пришелся на правую часть машины.

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В результате столкновения пострадала водитель Mitsubishi. На место ЧП прибыла скорая, женщину госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Из-за ДТП на переезде поезд задержался на полтора часа.

Данные о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). По данной статье предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

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