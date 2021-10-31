На Харьковщине поезд протаранил авто, водитель которого пыталась "проскочить" переезд. Фото

София Закревская
София Закревская
Расследования
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На Харьковщине поезд протаранил авто, водитель которого пыталась 'проскочить' переезд. Фото

В субботу, 30 октября, в селе Максимовка в Богодуховском районе Харьковской области на улице Железнодорожной произошла авария с машиной и пассажирским поездом. Состав около 13:55 протаранил автомобиль Mitsubishi Pajero.

Известно, что за рулем внедорожника была женщина 1958 года рождения. Она выехала на железнодорожный переезд, несмотря на то, что был включен запрещающий проезд сигнал светофора, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

Не остановил водителя и предупреждающий звуковой сигнал. В результате поезд, который следовал по маршруту Лисичанск – Ужгород и отправлялся со станции "Максимовка", врезался в автомобиль. Удар пришелся на правую часть машины.

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Водитель хотела "проскочить" переезд.

В результате столкновения пострадала водитель Mitsubishi. На место ЧП прибыла скорая, женщину госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Из-за ДТП на переезде поезд задержался на полтора часа.

Поезд задержался из-за ДТП.

Данные о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). По данной статье предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

Станция "Максимовка".
Село Максимовка Харьковскйо области.

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