На Харьковщине оккупанты убили мотоциклиста FPV-дроном и заминировали место удара. Видео

Российские оккупационные войска продолжают совершать террор и убивать гражданских жителей прифронтовых территорий. 10 декабря на дороге возле села Новоплатоновка (Харьковская область) украинские бойцы обнаружили тело гражданского мужчины, которого оккупанты убили FPV-дроном. Чтобы поразить любого, кто приблизится к телу, войска российской оккупационной армии установили еще один дрон-ждун.

Видео дня

Об этом сообщили в 77 отдельной аэромобильной Надднепрянской бригаде. Как отмечают бойцы, убитый мужчина ехал на мотоцикле и погиб в результате прицельного попадания российского беспилотника.

Во время воздушной разведки украинские защитники обнаружили второй FPV-дрон рядом с местом поражения, который оккупанты установили, чтобы атаковать любого человека, который приблизится к погибшему или проедет тем же путем.

Военные отмечают, что в этом районе нет позиций или объектов Сил обороны Украины, поэтому россияне намеренно применили оружие против гражданского.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Харьковской области 5 декабря российские террористы ударили дроном по гражданскому грузовику. В результате атаки погибли два человека. Очередное военное преступление армия РФ совершила в городе Изюм.

