В Одессе мощный пожар уничтожил супермаркет: названа вероятная причина ЧП. Видео и фото

В ночь с 11 на 12 ноября в Одессе на улице Академика Вильямса произошел сильный пожар в супермаркете. По предварительным данным спасательной службы, причиной возгорания мог стать поджог неустановленным человеком.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, сообщение о пожаре поступило около 2 часов ночи. Прибыв на место происшествия было установлено, что горит одноэтажный склад супермаркета по улице Академия Вильямса, 75.

Пожар ликвидировали в течение получаса, пострадавших и погибших нет. Вероятной причиной пожара в ГСЧС называют поджог неустановленным лицом.

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Также в Telegram-канале "Ху*** Одесса" опубликовали видео в момент пожара. Очевидцы утверждают, что в момент возгорания произошел взрыв в зоне с генератором.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 ноября в Одессе на улице Новосельского произошел сильный пожар в студенческом общежитии. В результате спасатели эвакуировали жильцов верхних этажей по лестнице.