На Харьковщине мать выгнала из дома 11-летнюю дочь: делом занялась полиция. Фото

В Рогани Харьковской области женщина выгнала из дома 11-летнюю дочь и неделю не пускает в квартиру. О возмутительной ситуации, которая приключилась с ученицей, в полицию сообщили педагоги гимназии, где девочка учится.

Как отметили в пресс-службе Нацполиции, правоохранители немедленно отправились по месту жительства матери и девочки. Женщина наотрез отказалась объяснять причины своего жестокого поведения и не хотела общаться с представителями госструктур.

Девочку на время отправили в городскую больницу и расположили в палате. Что касается нерадивой матери, то правоохранители возбудили уголовное дело, а органы опеки собирают необходимые документы.

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"Сейчас ведется процедура для привлечения матери несовершеннолетней к ответственности за ненадлежащий уход за собственным ребенком. Также ей грозит лишение родительских прав", – указали в полиции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ужасная трагедия произошла в Запорожской области, где 11-летнего мальчика, которого разыскивали с августа, обнаружили мертвым в подвале. В похищении и убийстве ребенка подозревают двух взрослых, ранее судимых за аналогичные преступления мужчин.