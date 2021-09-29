На Харьковщине мать оставила 4-летнего сына без присмотра, ребенок утонул. Фото

В понедельник, 27 сентября, на берегу реки Северский Донец в Изюмском районе на Харьковщине произошла трагедия. 4-летний мальчик, который остался без присмотра матери, полез в воду и сильное течение утащило его на опасную глубину.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Харьковской области. О смерти своего сына в результате утопления правоохранителям сообщил отец мальчика.

"Предварительно известно, что около 18:00 вечера 32-летняя местная жительница вышла погулять на берег реки со своим малолетним сыном. В какой-то момент мать оставила ребенка без внимания и отошла по своим делам. Когда она вернулась, он уже утонул", – указали в полиции.

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Матери утонувшего малыша объявлено о подозрении по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение родительских обязанностей, что привело к смерти ребенка). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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