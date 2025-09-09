На Харьковщине из-за взрыва гранаты пострадали двое детей: появились данные об их состоянии

На Харьковщине в Купянском районе из-за взрыва гранаты пострадали двое детей 2013 г.р. В результате инцидента медики оценивали состояние мальчиков как тяжелое.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области. Несчастный случай произошел в понедельник, 8 сентября.

Что известно

"В Купянском районе, на территории Великобурлукской громады, недалеко от села Зеленый Гай произошел взрыв взрывоопасного предмета, предварительно гранаты. В результате происшествия пострадали двое мальчиков 2013 г.р. Дети получили травмы рук и головы", – говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Харьковской ОГА Анны Гонтарь, пострадавшие – мальчики в возрасте 11 и 12 лет.

У 11-летнего мальчика медики обнаружили взрывное ранение, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и акубаротравму. Также он получил повреждения грудной клетки, ног и правого предплечья.

У 12-летнего парня диагностировано взрывное ранение, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также осколочные ранения лица, грудной клетки, правого плеча и нижних конечностей.

Спасатели отметили, что взрывоопасные предметы могут представлять смертельную угрозу и призвали родителей рассказать детям об опасности мин и боеприпасов.

"Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным предметам, не поднимайте их и не пытайтесь самостоятельно переместить. Немедленно сообщайте об опасных находках по номеру 101 или 102", – указано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером, 8 сентября, в Хмельницком во дворе дома взорвалась граната. В результате чрезвычайного происшествия пострадал один человек, который проходил мимо, а также сам виновник. Обоих мужчин доставили в больницу, а правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

