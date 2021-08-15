На Харьковщине авто скатилось в реку с обрыва, есть погибший. Фото

В Чугуевском районе на Харьковщине вечером 14 августа в реку Северский Донец скатился автомобиль ВАЗ-2110. В ЧП погиб пассажир авто.

Авария произошла в поселке Черемушное, территория Змиевской общины. Об этом информирует ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, публикуя фото с места происшествия.

Отмечается, что сообщение о происшествии на "101" поступило около 21:53 в субботу: легковой автомобиль попал в аварию, водитель ВАЗ-2110 допустил его падение с обрыва в водоем.

Мужчина спасся, однако его пассажир остался в салоне авто и утонул. Погибшим оказался житель Харькова, ему было 32 года.

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На месте происшествия работал дежурный караул 58-й Государственной пожарно-спасательной части.

В темноте спасатели смогли отыскать полностью затонувшее авто и с помощью автомобильной лебедки подтянули его ближе к берегу. Через окно бойцы ГСЧС достали погибшего на берег.

Правоохранители проводили оперативно-следственные действия. По факту чрезвычайного происшествия ведется следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобная авария произошла 14 августа на Черкащине. В частности, авто Fiat взлетело в реку с дамбы в городе Городище. В результате ЧП на месте погибли водитель и пассажир, которым было 35 и 40 лет.