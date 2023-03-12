На границе с Румынией задержали контрабандиста, который пытался вывезти сигарет на 6 млн грн. Видео

Пограничники Черновицкого отряда совместно с работниками таможни и Службы безопасности Украины задержали фуру с контрабандой сигарет на границе с Румынией. В партии было более 100 тыс. пачек общей стоимостью более 6 млн грн.

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Груз планировали доставить в Великобританию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел в пятницу, 11 марта. Как отмечается, в задержанном грузовике правоохранители обнаружили цистерну из-под масла, из которой достали 200 ящиков сигарет.

Автомобиль должен был пересечь границу в пункте пропуска "Порубное" с сопроводительными документами на партию растительного масла. Однако вместе с ним гражданин Украины перевозил сигареты без марок акцизного налога Украины.

По итогам подсчета обнаруженного товара изъяты 100 тыс. пачек табачных изделий. Стоимость товара составила более 6 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине разоблачили супругов в контрабанде старинных монет. Под видом документов они отправили в США деньги времен Римской империи и Крымского ханства.

Кроме того, американские пограничники вернули Украине украденные древние мечи и топор. Артефакты пытались завезти в США из Краснодарского края РФ.