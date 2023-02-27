на Киевщине разоблачили супругов, которые занимались контрабандой: пересылали в США старинные монеты. Фото

В Киевской области правоохранители разоблачили супругов, подозреваемых в причастности к контрабанде культурных ценностей. Злоумышленники под видом документов отправили в США монеты времен Римской империи и Крымского ханства.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"По данным следствия, супруги из г. Фастова через оператора международных почтовых отправлений незаконно отправили в США старинные монеты под видом документов. Согласно заключению экспертов, подозреваемые отправили 210 монет Римской империи и Крымского ханства. Они составляют коллекцию археологических предметов первой половины I века н. э. – XVI век н.э. и относятся к культурным ценностям", – рассказали в прокуратуре.

Их обнаружили во время таможенного досмотра. Кроме того, по месту жительства супругов правоохранители нашли и изъяли значительное количество старинных монет, мобильные телефоны, сим-карты и доказательства осуществления международных отправлений.

По факту контрабанды культурных ценностей возбуждено уголовное производство, а супругам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевские таможенники обнаружили и изъяли из международных посылок старинные монеты, в частности, Римской империи, которым около 2000 лет. Их пытались отправить в США, Канаду и Чили.

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