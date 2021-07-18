Нападение на пограничников на границе с РФ совершили сотрудники СБУ – источник

Нападение на украинских пограничников, которое произошло ночью 18 июня в Сумской области, совершили сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Патриотического братства пограничников Украины. Добавим, что работникам ГПСУ нанесли телесные повреждения три человека.

"Источники в ГБР предоставили информацию в СМИ, что неизвестными, которые напали на украинских пограничников на Сумщине, оказались действующие сотрудники местного управления СБУ", – говорится в сообщении.

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По данным источника, сотрудники СБУ отдыхали недалеко на ставке в пограничной полосе, где их и обнаружил пограничный наряд. На замечание о незаконном пребывании на участке возле российско-украинской границы, работники СБУ ответили в грубой форме. В результате конфликта и произошла драка.

Сотрудников ГПСУ избили, отобрали их табельное оружие (два автомата АК-74 и 120 патронов) и скрылись. Оружие и патроны нашли на обочине дороги.

Информацию подтверждают и источники OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ночью в воскресенье, 18 июля, в Сумской области на границе с Россией напали на украинских пограничников. Сейчас продолжается розыск нападавших. На место происшествия отправился председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. По данному факту открыто уголовное производство.