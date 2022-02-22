На Донбассе заметили танки без опознавательных знаков после заявления РФ о введении войск. Видео
Российские войска якобы начали передвижение на территорию "признанных" накануне РФ "независимыми" террористических республик "ЛНР" и "ДНР". Такие видео с ночи вторника, 22 февраля, распространяют пропагандистские ресурсы, в том числе заявляя о "взрыве" на трассе Донецк – Горловка и "жертвах".
РосСМИ и Telegram-каналы в своих "данных" ссылаются на жителей ОРДЛО и даже "источники в ВСУ", якобы подтверждающие, что артиллерийские обстрелы "прекратилась по всей линии соприкосновения". Украинские власти и военное командование информацию пока не комментировали (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).Танки без распознавательных знаков
В сети появляются видео, где, как утверждается, показаны первые подразделения вооруженных сил РФ, которые заходят на Донбасс. Российский "Взгляд" со ссылкой на другие пропагандистские издания и очевидцев, пишет о "двух колоннах бронетехники", которые уже "находятся на территории "ДНР" и направились "на север и запад республики".
Агентство Reuters сообщает, что утром вторника их корреспондент заметил "колонны военной техники", включая около "пяти танков на окраине Донецка и еще два в другой части города".
"Никаких знаков различия не было видно, но появление танков произошло через несколько часов после того, как Путин подписал договоры о дружбе с двумя сепаратистскими регионами и приказал российским войскам развернуть то, что Москва назвала миротворческой операцией", – говорится в материале.
Отмечается, что в предыдущие дни журналисты Reuters в оккупированном Донецке "не видели танков на улицах".
Некоторые кадры опубликовал в своем Telegram-канале и украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.
"Колонны российских оккупантов продолжают пересекать неконтролируемый участок украинской границы и заходить на территорию ОРДЛО. Интересно, как отныне будут выглядеть отчеты ОБСЕ о движении техники, запрещенной Минскими соглашениями?" – прокомментировал он."Взрыв" на трассе
В пропагандистских ресурсах заявляется, что около 05:00 вторника на дороге между Донецком и Горловкой прогремел взрыв. Telegram-канал Wargonzo распространил видео, на котором слышен "хлопок" и возглас "Ой!" водителя авто, при этом не видно никакого огня.
Авторы же сообщения, ссылаясь на подписчиков, утверждают, что в результате взрыва "загорелся гражданский автомобиль" и "есть погибшие". На месте якобы работали спецслужбы.
Отметим, что в это время на трассе могут быть авто или военные, либо люди с выданными оккупантами пропусками."Эвакуация" продолжается
Telegram-канал "Новости России" утверждает, что РФ продолжить принимать у себя так называемых беженцев из ОРДЛО.
Отмечается, якобы первые 1500 "эвакуированных" 22 февраля приедут в Московскую область. Их разместят в санаториях и детских лагерях.
Также жителей "Л/ДНР" якобы уже готовы принимать города Волоколамск, Клин, Коломна, Зарайск, Подольск и Пушкино.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 февраля глава РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "Л/ДНР". Он также подписал соответствующие указы, которыми разрешил введение ВС РФ на территорию Донбасса.
Позже Путин выступил с обращением к россиянам, которое посвятил Украине. Глава страны-агрессора выражал угрозы украинскому государству и претензии НАТО.
В 4 утра по Киеву 22 февраля Совбез ООН провел срочное заседание из-за "признания" Россией "Л/ДНР". Представители многих стран отметили, что этим "Путин разорвал в клочья Минские договоренности".