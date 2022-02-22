На Донбассе заметили танки без опознавательных знаков после заявления РФ о введении войск. Видео

Российские войска якобы начали передвижение на территорию "признанных" накануне РФ "независимыми" террористических республик "ЛНР" и "ДНР". Такие видео с ночи вторника, 22 февраля, распространяют пропагандистские ресурсы, в том числе заявляя о "взрыве" на трассе Донецк – Горловка и "жертвах".

РосСМИ и Telegram-каналы в своих "данных" ссылаются на жителей ОРДЛО и даже "источники в ВСУ", якобы подтверждающие, что артиллерийские обстрелы "прекратилась по всей линии соприкосновения". Украинские власти и военное командование информацию пока не комментировали (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В сети появляются видео, где, как утверждается, показаны первые подразделения вооруженных сил РФ, которые заходят на Донбасс. Российский "Взгляд" со ссылкой на другие пропагандистские издания и очевидцев, пишет о "двух колоннах бронетехники", которые уже "находятся на территории "ДНР" и направились "на север и запад республики".

Видео дня

Агентство Reuters сообщает, что утром вторника их корреспондент заметил "колонны военной техники", включая около "пяти танков на окраине Донецка и еще два в другой части города".

"Никаких знаков различия не было видно, но появление танков произошло через несколько часов после того, как Путин подписал договоры о дружбе с двумя сепаратистскими регионами и приказал российским войскам развернуть то, что Москва назвала миротворческой операцией", – говорится в материале.

Отмечается, что в предыдущие дни журналисты Reuters в оккупированном Донецке "не видели танков на улицах".

Некоторые кадры опубликовал в своем Telegram-канале и украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.

"Колонны российских оккупантов продолжают пересекать неконтролируемый участок украинской границы и заходить на территорию ОРДЛО. Интересно, как отныне будут выглядеть отчеты ОБСЕ о движении техники, запрещенной Минскими соглашениями?" – прокомментировал он.

В пропагандистских ресурсах заявляется, что около 05:00 вторника на дороге между Донецком и Горловкой прогремел взрыв. Telegram-канал Wargonzo распространил видео, на котором слышен "хлопок" и возглас "Ой!" водителя авто, при этом не видно никакого огня.

Авторы же сообщения, ссылаясь на подписчиков, утверждают, что в результате взрыва "загорелся гражданский автомобиль" и "есть погибшие". На месте якобы работали спецслужбы.

Отметим, что в это время на трассе могут быть авто или военные, либо люди с выданными оккупантами пропусками.

Telegram-канал "Новости России" утверждает, что РФ продолжить принимать у себя так называемых беженцев из ОРДЛО.

Отмечается, якобы первые 1500 "эвакуированных" 22 февраля приедут в Московскую область. Их разместят в санаториях и детских лагерях.

Также жителей "Л/ДНР" якобы уже готовы принимать города Волоколамск, Клин, Коломна, Зарайск, Подольск и Пушкино.

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