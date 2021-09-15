На Донбассе задержали воевавшего на стороне оккупантов украинца. Видео

На Донбассе был задержан участник незаконного вооруженного формирования Артем Костенко. Он воевал на стороне "ДНР".

Его перехватили украинские военнослужащие, когда парень пытался пересечь линию разграничения. Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook, где также опубликовано видео с показаниями задержанного (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Костенко рассказал, что вступил в ряды незаконных формирований в 2016 году. Он служил в батальоне "Дизель", где был механиком-водителем танка.

По словам парня, командирами у них было два – один якобы местный, а второй – россиянин. Он отметил, что наслышан о дедовщине со стороны россиян в формированиях: "Они чувствовали себя там царями".

Также Костенко подчеркнул, что среди боевиков широко распространено употребление алкоголя и наркотиков.

"Все тяжелые наркотики, которые существуют, я впервые попробовал в этом батальоне", – сказал он.

Парень добавил, что раскаивается в содеянном. Он утверждает, что никого не убил за время службы и хотел бы начать новую жизнь, избавиться от наркозависимости и завести семью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области Служба безопасности Украины задержала бывшего командира мотострелкового взвода боевиков террористической "ДНР". Им оказался житель города Курахово, который в 2014 -2015 годах находился в составе незаконного вооруженного формирования.