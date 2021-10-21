На Донбассе задержали экс-боевика 'ЛНР': хотел получать украинскую пенсию. Фото

В Луганской области контрразведчики СБУ задержали бывшего участника незаконных вооруженных формирований "ЛНР". Мужчина с оккупированной территории пытался попасть на подконтрольную украинскому правительству, чтобы оформить пенсионное обеспечение.

Подтверждено, что в свое время он участвовал в боевых действиях на Донбассе против украинских сил АТО. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что в ряды террористов мужчина присоединился весной 2015 года. Его зачислили в "4-ю ОМБр". Там он занимался обслуживанием вражеской военной техники.

По информации контрразведчиков, со временем злоумышленник покинул группировку и скрывался на временно оккупированной территории Луганщины.

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Задержанному экс-боевику уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также проверяется информация о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

Мероприятия по разоблачению и задержанию бывшего боевика "ЛНР" проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Национальной полицией и под процессуальным руководством Сватовской окружной прокуратуры Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре СБУ задержали экс-топ-чиновника Киевского бронетанкового завода, который скрывался на временно оккупированном Донбассе. Известно, что в 2014 году он работал на разрушение оборонной сферы Украины.