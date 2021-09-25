На Донбассе ранен боец ВСУ: в штабе ООС раскрыли подробности

Российско-оккупационные войска днем 25 сентября дважды обстреляли позиции украинских сил на Донбассе, в том числе из запрещенного вооружения. В результате действий врага один боец ВСУ получил огнестрельное ранение.

Воина оперативно эвакуировали в больницу, состояние его здоровья удовлетворительное. Об этом в вечерней сводке о ситуации на линии соприкосновения сообщил штаб Операции Объединенных сил в Faecebook.

Отмечается, что одно нарушение режима прекращения огня было зафиксировано вблизи поселка Верхнеторецкое. Там незаконные вооруженные формирования РФ стреляли в сторону Объединенных сил и запрещенных 120-миллиметровых минометов и артиллерийских систем калибра 122-мм.

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Еще раз противник нарушил "тишину" возле города Марьинка – из стрелкового оружия осуществив прицельный обстрел позиций украинских военных.

Защитники Украины подавляли огневые средства оккупантов, используя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.

По словам военных, в настоящее время обстановка на фронте остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают мониторить ситуацию и выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 24 сентября на Донбассе наемники РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня. На линии соприкосновения по сравнению с прошлыми сутками возросло количество обстрелов.