На Донбассе усилились обстрелы, наемники РФ применили запрещенное оружие

За прошедшие сутки, 24 сентября, на Донбассе наемники Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. На линии соприкосновения сравнительно с прошлыми сутками возросло количество обстрелов, одна ситуация остается под контролем украинских защитников.

Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что вчера враг дважды применил оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Где были зафиксированы обстрелы позиций ВСУ:

В сторону Новолуганского оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов и запрещенных минометов калибра 82 мм и 120 мм;

Вблизи Верхнеторецкого – из минометов калибра 120 мм (наемники выпустили 17 снарядов)

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Возле Светлодарска – со станковых противотанковых гранатометов;

В направлении Лебединского и Новозвановки, а также вблизи Водяного и Золотого-4 – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Кроме того, возле Водяного и Широкино российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17. Для этого они использовали два беспилотника.

Вблизи населенного пункта Нью-Йорк в Донецкой области наемники совершили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

Воины Вооруженных сил Украины открывали огонь в ответ на действия врага. Они использовали вооружение, разрешенное Минскими договоренностями. Потерь и пострадавших среди украинских защитников нет.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СБУ рассказали о новых доказательства присутствия России на временно оккупированном Донбассе. В частности речь шла о стандартизации системы образования в "ДНР" под российские требования.