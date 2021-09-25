На Донбассе усилились обстрелы, наемники РФ применили запрещенное оружие
За прошедшие сутки, 24 сентября, на Донбассе наемники Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. На линии соприкосновения сравнительно с прошлыми сутками возросло количество обстрелов, одна ситуация остается под контролем украинских защитников.
Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что вчера враг дважды применил оружие, запрещенное Минскими договоренностями.
Где были зафиксированы обстрелы позиций ВСУ:
В сторону Новолуганского оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов и запрещенных минометов калибра 82 мм и 120 мм;
Вблизи Верхнеторецкого – из минометов калибра 120 мм (наемники выпустили 17 снарядов)
Возле Светлодарска – со станковых противотанковых гранатометов;
В направлении Лебединского и Новозвановки, а также вблизи Водяного и Золотого-4 – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Кроме того, возле Водяного и Широкино российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17. Для этого они использовали два беспилотника.
Вблизи населенного пункта Нью-Йорк в Донецкой области наемники совершили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.
Воины Вооруженных сил Украины открывали огонь в ответ на действия врага. Они использовали вооружение, разрешенное Минскими договоренностями. Потерь и пострадавших среди украинских защитников нет.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в штабе.
Как сообщал OBOZREVATEL, в СБУ рассказали о новых доказательства присутствия России на временно оккупированном Донбассе. В частности речь шла о стандартизации системы образования в "ДНР" под российские требования.