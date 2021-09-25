На Донбассе усилились обстрелы, наемники РФ применили запрещенное оружие

София Закревская
София Закревская
Расследования
1 минута
39
На Донбассе усилились обстрелы, наемники РФ применили запрещенное оружие

За прошедшие сутки, 24 сентября, на Донбассе наемники Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. На линии соприкосновения сравнительно с прошлыми сутками возросло количество обстрелов, одна ситуация остается под контролем украинских защитников.

Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что вчера враг дважды применил оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Где были зафиксированы обстрелы позиций ВСУ:

  • В сторону Новолуганского оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов и запрещенных минометов калибра 82 мм и 120 мм;

  • Вблизи Верхнеторецкого – из минометов калибра 120 мм (наемники выпустили 17 снарядов)

Видео дня

  • Возле Светлодарска – со станковых противотанковых гранатометов;

  • В направлении Лебединского и Новозвановки, а также вблизи Водяного и Золотого-4 – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Кроме того, возле Водяного и Широкино российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17. Для этого они использовали два беспилотника.

Вблизи населенного пункта Нью-Йорк в Донецкой области наемники совершили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

Воины Вооруженных сил Украины открывали огонь в ответ на действия врага. Они использовали вооружение, разрешенное Минскими договоренностями. Потерь и пострадавших среди украинских защитников нет.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в штабе.

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СБУ рассказали о новых доказательства присутствия России на временно оккупированном Донбассе. В частности речь шла о стандартизации системы образования в "ДНР" под российские требования.

УкраинаРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссия - страна-агрессорНовости ДонбассаООСВооруженные силы УкраиныДонбасс