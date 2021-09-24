Оккупанты уменьшили количество обстрелов на Донбассе – штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования России пять раз нарушили тишину на Донбассе. Украинские силы отмечают, что интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась.

Потерь в рядах защитников нет. Об этом в утренней сводке относительно ситуации на фронте сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, в течение 23 сентября российско-оккупационные войска стреляли в сторону позиций ВСУ:

в направлении Южного – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

возле Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды в сторону Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В ответ на провокации врага украинские военнослужащие тоже открывали огонь, используя вооружение, разрешенное Минскими договоренностями.

С утра 24 сентября нарушений режима "тишины" со стороны оккупантов на Донбассе не фиксировали.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штабе ООС указывали на усиление провокационных обстрелов наемниками РФ. В частности, за 22 сентября оккупанты 12 раз открывали огонь и ранили двух бойцов ВСУ.